İBB’ye 2 yeni müfettiş daha... 'Birilerinin zihniyetini unutmayalım diye paylaşıyoruz'
Türkiye deprem felaketiyle mücadele ederken İBB'ye 2 müfettiş daha gönderildiği ortaya çıktı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Rahatsız değiliz. Bu bilgiyi, ülke yasta ve felaket halindeyken dahi, birilerinin zihniyetini unutmayalım diye paylaşıyoruz" dedi.
İBB yönetimi ve başkan Ekrem İmamoğlu son aylarda iktidar tarafından yoğun baskı altındayken bir gelişme daha yaşandı. Kahramanmaraş merkezli iki depremin 10 ilde yarattığı ağır yıkımla mücadele sürerken İBB’ye yeni bir inceleme için 2 müfettiş daha gönderildiği ortaya çıktı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB depremin yaralarını sarmaya çalışırken, dün itibariyle İBB’ye 2 yeni müfettiş daha gönderildi. 3,5 yıldır 100’den fazla müfettiş geldi zaten" dedi.
Ongun paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Rahatsız değiliz. Bu bilgiyi, ülke yasta ve felaket halindeyken dahi, birilerinin zihniyetini unutmayalım diye paylaşıyoruz."
İBB depremin yaralarını sarmaya çalışırken, dün itibariyle İBB’ye 2 yeni müfettiş daha gönderildi. 3,5 yıldır 100’den fazla müfettiş geldi zaten. Rahatsız değiliz. Bu bilgiyi, ülke yasta ve felaket halindeyken dahi, birilerinin zihniyetini unutmayalım diye paylaşıyoruz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 9, 2023
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