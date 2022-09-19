İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:44

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı üzerinde dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı.

Minibüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi. Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti.

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti. Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

ATEŞ ETME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ateş etme anı ve araç içerisindeki yolcuların panik anları yer alıyor.

Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum" dedi.