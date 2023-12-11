İçkide vergi arttı ama bağımlılık azalmadı: 'Dünyada alkolü en pahalı satan ülkeyiz'

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

Türkiye’deki alkol fiyatlarının pahalılığına dair tartışmalar sürerken Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, dün sosyal medya hesabından artan uyuşturucu kullanımı ve sahte içki yönelimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Her iki meselenin de temelinde yatan sebebin anahtar kelimesi erişilebilirliktir. Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir istikrarla uygulanan bir politika neticesinde yasal ve bandrollü içkilerin erişimi güçleştirilmiştir. Bu durum da, karaborsayı daha erişebilir bir alternatif haline getirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında çözümün “basit” olduğunu ifade edilerek “Çözüm, yasal ve bandrollü içkilere olan erişimin kolaylaştırılması. Bunun yolu da, alkollü içkilerdeki fahiş vergi yükünün kaldırılmasından geçiyor” denildi.

‘EN PAHALI BİZ SATIYORUZ’

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. “Kaçağın ve sahtenin en çok üretildiği tüketildiği bir ülke olduk” diyen Aybaş, “Dünyanın hiçbir ülkesinde bir ürünün vergi oranı kendi fiyatının üstünde değildir. Bizde ise 10 katı üzerindedir. Dünyada alkolü en pahalı satan ülkeyiz. Ölümlerin tek sorumlusu yanlış politikalardır. Rövanşist tutum ve ideolojik kararlardır” ifadelerini kullandı.

