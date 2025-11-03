Iğdır'da 'sahte altın' operasyonu: Aynı aileden 3 kişi suçüstü yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne 1 Kasım'da, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın sattıkları ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ!

Yapılan incelemede, sahte altın sattığı belirlenen kişilerin anne, abi ve kardeş oldukları belirlendi. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan sonra aynı araçla Kars istikametine doğru hareket ettikleri tespit edildi.

Iğdır KOM ekipleri, Kars İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak operasyon planladı. Koordineli çalışmanın sonucunda, şüpheliler Kars güzergâhında durdurulan araçta yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 95 gram altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.