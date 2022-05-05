İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ağır, 3 yaralı!
Tekirdağ-Muratlı kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'dan Muratlı istikametine ilerleyen E.Ü. yönetimindeki 34 BHM 135 plakalı otomobil ile henüz kimlik bilgisine ulaşılamayan sürücünün idaresinde bulunan Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden 59 KH 274 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 KH 274 plakalı otomobildeki Y.A. aracın arka camından fırlarken, sürücü ve araçtaki diğer ismi belirlenemeyen bir yolcu ise otomobil içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu sürücü ve yanındaki yolcu olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Y.A. ise, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
34 BHM 135 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ü. ise şans eseri yaralanmadı. Olay mahalline intikal eden Bölge Trafik Polisi ekipleri, feci kazayla ilgili inceleme başlattı.
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