İkizdere Çevre Derneği, İskencedere Vadisi’ne yakın bir taş ocağının fotoğraflarını paylaştı: 'Güzelim doğa, 15 yılda bu hale geldi'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:14

Rize’deki İskencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapımına devam ettiği taş ocağı projesinin iptali talebiyle Rize İdare Mahkemesi’nde dava açan İkizdereliler; vadiye 1 buçuk kilometre uzaklıkta Cevahir Beton A.Ş. tarafından Kapse ve Komes köylerindeki taş ocağına karşı da doğa mücadelesi veriyor.

İkizdere Çevre Derneği’nin sosyal medya hesabında, Cevahir Beton A.Ş.’nin 15 yıldır işlettiği taş ocağında çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Dernek, şu açıklamayı yaptı:

“BU GÜZELİM DOĞA BU HALE 15 YILDA GELDİ”