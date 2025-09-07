Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları, bakanlık bünyesinde görev almak isteyen pek çok yurttaşın araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için 2025 yılı başvuruları 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili olarak resmi bir duyuru henüz yayımlanmamıştır. Genellikle başvuru bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Sonuçların 8 Eylül tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar açıklandığı an haberimize eklenecektir.