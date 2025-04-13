İktidar, Anayasa Mahkemesi’nin, KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis’e sundu

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Teklife göre, Devlet Memurları Yasası’ndaki atama, sınav gibi çeşitli şartlara tabi olmadan kamuya atama yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı aralarında Kamu İhale Yasası’nın da bulunduğu toplam 6 yasadan muaf olacak. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurullarında çalışanlar ne sendika kurabilecek, ne de sendikalara üye olabilecek.

İktidar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından KHK ile birçok düzenleme yapmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu uygulamaları, KHK ile düzenlenemeyecek konuları içerdikleri veya KHK’nın dayanağı olan Yetki Yasası kapsamında olmadıkları gerekçesiyle iptal etmişti. İktidar iptal edilen bu düzenlemeleri yasa ile yapmak için Meclis’e “torba teklif” sundu. Teklifle önümüzdeki günlerde TBMM’de tartışma yaratacak birçok düzenleme yeniden gündeme getirildi. Bu düzenlemeler şöyle:

657’SİZ ATAMA

. Bakanlıklarda doğrudan bakana bağlı olarak çalışacak, bakanın görev süresiyle sınırlı sürede görev yapacak müşavirler atanacak. Bakanın görevi sona erdiğinde bakan müşavirlerinin görevi de sona erecek. Ancak bu atamalar yapılırken, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ndaki atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmeye ilişkin hükümlerden hiçbirisi uygulanmayacak.

UZMANA DENETİM YETKİSİ

. Kamu kurumlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu kişilere teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma da yaptırılabilecek. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz edecek. Para ve para hükmündeki evrakı gösterecek, sayılmasına yardımcı olacak. Denetimdeki uzman ve yardımcıları, kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişiler dahil birçok yerden her türlü belge bilgiyi isteyebilecek. Bu isteğin yerine getirilmesi de zorunlu olacak.

6 YASADAN MUAF

. “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesi” gerekçesiyle Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Bu yasalarda düzenlenen konular ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenecek.

BAKANLIĞA ÖZEL GELİR

. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Bakanlık, özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dahil harcamaların giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

SENDİKA YOK

. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamayacak, sendika kuramayacak.

. Devlet memuru istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle personel istihdam edilebilecek. Bu kişiler iş mevzuatı hükümlerine tabi olacak.

SINAVSIZ ATAMA

. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek.

HEDEFE ULAŞAMAYAN YANDI

. Cumhurbaşkanı’nca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili yasalarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında “kurumsal hedeflere ulaşılamaması” nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilecek.

. 9 Temmuz 2018’den önce bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, KHK veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir ya da danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılanlar ile 11 Nisan 2025 itibariyle atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, 9 Temmuz 2018’den önceki görevlerine atanabilecek. Ancak atanma şartlarını kaybedenler, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler bu haktan yararlanamayacak. Atanabilmek için 31 Temmuz 2025’e kadar kurumlarına başvuru yapmaları gerekecek.