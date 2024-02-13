İktidar, hekimleri kamuda tutamıyor

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 04:00

Bu gelişmenin ardından karara karşı anayasanın “eşitlik” ilkesine aykırı olması nedeniyle hekimler tarafından davalar açıldı. Danıştay ise daha sonra tüm öğretim üyesi hekimlerin muayenehane açabileceğine karar verdi. Danıştay’ın bu kararının ardından Türkiye genelinde yaklaşık 1500 öğretim üyesi hekim muayenehane açtı.

Ancak Danıştay, son bir yıldır 2014’ten sonra muayenehane açan öğretim üyesi hekimlerin muayenehanelerinin kapatılması yönünde kararlar vermeye başladı. Öğretim üyelerinin ruhsatları iptal edildi, muayenehanelerine yatırımlarda bulunan hekimler üniversitelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İSTİFALAR HABER OLMUŞTU

Söz konusu kararın ardından Ege Üniversitesi’nde muayenehanesi nedeniyle hukuki işlemi başlayan 35 profesörün istifa ettiğini, Cumhuriyet gündeme taşımıştı. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi hekimlerin muayenehane ruhsat iptallerinin başladığına ve öğretim üyelerinin istifaları ile emeklilik istemlerinin gündeme geldiğine dikkat çekti.

Danıştayın kararının, “eşitlik” ilkesine aykırı olduğunu kaydeden Güçlüer, “Muayenehanelerin açılmasına karar veren Danıştay ile, kapatılmasını isteyen Danıştay aynı kurum. Buradaki temel nokta meslektaşlarımız arasındaki adalet ve rekabet duygusunun örselenmesi” dedi.