İktidar yurt sorununu görmezden geldi

Türkiye, futbolcuların ve hakemlerin de karıştığı bahis skandalını konuşurken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Görüşmelerden önce CHP’li milletvekilleri Bakan Osman Aşkın Bak’a kırmızı kart gösterdi. Bak da buna “VAR’dan döner” karşılığı verdi. Bakan Bak, bakanlığının bütçe sunumunda Terörsüz Türkiye sürecine bile değinirken, hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Muhalefet milletvekilleri de “Bahis skandalı hakkında bir şey söyleyecek misiniz?” diyerek laf attı, ancak karşılık alamadı. Bak’ın sunumu sırasında spordaki başarılardan söz ederken “Zamanımız yetmediği için zikredemediğimiz sayısız başarımızın altını çiziyorum” deyince, CHP’liler “Bahis başarınız çok iyi, şikede bir numara” tepkisini gösterdi.

YURT SORUNU TEPKİSİ

Bakana sunumu sırasında en çok yapılan sataşmalardan biri de öğrencilerin yurt sorunu üzerinden oldu.

Bak sunumuna devam ederken CHP’li Serkan Sarı “Gençlerimizi koruyamıyorsunuz; yurtlarımızda intihar ediyorlar. Balıkesir’de çocuklar yurtlarda soğukta kaldığı için yürüyüş yapıyor” diyerek laf attı. Bakan Bak ise yurtlarla ilgili “Yüzde 551 oranında dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bu alanda Avrupa’yı geride bırakan bir Türkiye var. Yurtlarımızda 7/24 sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkânlarıyla gençlerimize güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu sözlere muhalefet “Konforu bir onlara sorun. Siz orada mı yaşıyorsunuz? Hayret bir şey. Yurtlarda su yok” tepkisini gösterdi.

CHP’li Fethi Açıkel de “Türkiye’de örgün öğretimde yaklaşık 3,7 milyon öğrenci varken ülke genelinde KYK yurtlarının kapasitesi ancak 1 milyonu bulabilmektedir. Son yıllarda büyük başarı öyküsü olarak sunulan ve bu şekilde ancak 1 milyon seviyesine ulaşılan kapasite artışı yurt odalarında ranza sistemine geçilmesi ve yurt odalarının âdeta kışlaya döndürülmesiyle sağlanmıştır” dedi.