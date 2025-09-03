İktidara yakın Eğitim Bir Sen'li öğrenci işleri daire başkanından oğluna torpil: Sistemden notlarını yükseltti, sınıf atlattı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenci işleri daire başkanı olan Ö.Y üniversite giriş sınavında başarılı olamayan oğlunu yurt dışındaki bir üniversiteye kaydetti. Ö.Y sonrasında oğlunun Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne geçişini sağladı.

Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, Ö.Y’nin oğlunun milyonlarca öğrencinin hakkını yiyerek üniversiteye yerleştirildiğini ve notlarının da sistemde Ö.Y tarafından yükseltildiğini söyledi. Akboğa, Ö.Y’nin oğluna sınıf atlattırdığının da iddia edildiğini belirtti.

Ö.Y’nin Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu açıklayan Akboğa, benzer durumda birçok uygulama olduğunu ve bunları da zamanla deşifre edeceklerini ifade etti.