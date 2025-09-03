Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidara yakın Eğitim Bir Sen'li öğrenci işleri daire başkanından oğluna torpil: Sistemden notlarını yükseltti, sınıf atlattı

3.09.2025 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı, yurt dışında okuyan çocuğunu önce çalıştığı okula kaydettirdi ardından notlarını yükseltti ve çocuğuna sınıf atlattı. Daire başkanının Eğitim Bir-Sen üyesi olduğu ortaya çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenci işleri daire başkanı olan Ö.Y üniversite giriş sınavında başarılı olamayan oğlunu yurt dışındaki bir üniversiteye kaydetti. Ö.Y sonrasında oğlunun Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne geçişini sağladı.

Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, Ö.Y’nin oğlunun milyonlarca öğrencinin hakkını yiyerek üniversiteye yerleştirildiğini ve notlarının da sistemde Ö.Y tarafından yükseltildiğini söyledi. Akboğa, Ö.Y’nin oğluna sınıf atlattırdığının da iddia edildiğini belirtti.

Ö.Y’nin Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu açıklayan Akboğa, benzer durumda birçok uygulama olduğunu ve bunları da zamanla deşifre edeceklerini ifade etti.

