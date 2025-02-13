İl müdürü saltanatı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bir taraftan kamuda tasarruf önlemleri bahane edilerek personel eksikliği yaşanırken diğer taraftan bazı il müdürlerinin kendilerine özel personel çalıştırdıklarını savundu.

Kamudaki izlenimlerini aktaran Hamzaçebi, “Bazı il müdürleri kendi hizmetlerinde, özel kalem müdürü, birkaç koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför, çayını, kahvesini servis eden, kolonyasını tutan, çikolatasını ikram eden ayrı ayrı çok sayıda personel çalıştırmaktadır” dedi. “Herkes kendine göre kendi saltanatını kurmuş” eleştirisinde bulunan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

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“Öyle ki yapılan işin niteliği itibarıyla hiçbir can güvenliği, özel koruma gerektirmeyen kamusal hizmetleri sunan il müdürleri bile kamu binalarında kendilerine kapısında özel güvenliği bulunan makam katı yapıyor. Bu katlara giriş ise ancak özel kartlar ile yapılabiliyor. Sadece belirli personel buraya girebiliyor.” Hamzaçebi, il müdürlerine çalışanların da yurttaşların da ulaşamadıklarını söyledi. Abartılı, israflı kamu yönetimi yapıldığını dile getiren Hamzaçebi, “Biz sendikacılar olarak kamu çalışanlarının sorun ve talepleri için bile il müdürleri ile görüşmekte zorlanıyoruz. Çalışanın ve vatandaşın halini siz düşünün.”