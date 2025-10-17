İmamoğlu'dan Tayfun Kahraman mesajı: 'Bu karar adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin Silivri Cezaevi’nden bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, kararın yalnızca Tayfun Kahraman için değil, adalet arayışı içindeki herkes için “bir umut ışığı” olduğunu söyledi.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi, yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti, gerekçesini de açıkladı.

Kararda da açıkça belirtildi üzere:

-Tayfun’un eylemleriyle şiddet olayları arasında hiçbir bağ yok.

-Yerel mahkeme başka, Yargıtay başka delillerle hüküm kurdu.

-Karara dayanak gösterilen deliller, suçla ilişkilendirilemedi.

Bu gerekçe sadece Tayfun için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır.”