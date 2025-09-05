İmamoğlu'dan YSK kararı sonrası açıklama: 'Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz!'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. CHP'nin YSK'ya itirazda bulunmasının ardından İstanbul İl Yönetimi'nin kayyumda kalacağı kararı verildi.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gelişmelerin ardından bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.
İmamoğlu'nun mesajı şöyle oldu:
"Cesaret ve umutla,
kararlılıkla,
Asla vazgeçmeyeceğiz!
Hakkınızı yedirmeyeceğiz!
Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz!
Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak!
Milletimizin iktidarı kurulacak,
Her şey çok güzel olacak!"