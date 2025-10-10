İmamoğlu'ndan Avrupa'daki demokratlara Brüksel mitingi için dayanışma çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ekim ayında yurt dışı gezilerine ağırlık verecek.

9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılacak CHP liderinin Avrupa'daki ikinci durağı Belçika olacak. Özel, 12 Ekim Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirecek.

Türkiye saati ile 12.00'de Brüksel Meydanı'nda başlayacak miting, CHP'nin İmamoğlu için yurt dışında düzenlediği ilk miting olacak. Özgür Özel, mitingin ardından kentte yaşayan Türk seçmenlerle de bir araya gelecek.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özel'in, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin genel merkezinde yapılacak toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Avrupa’daki Tüm Demokratlara!

Silivri Cezaevi’ndeki hücremden sizlere bu daveti gönderiyorum:

12 Ekim 2025 Pazar günü, Brüksel’de, Place Jean Rey Meydanı’nda, Brüksel Demokrasi Mitingi – “Halkın İradesine Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla bir araya geleceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde düzenlenen bu buluşma, Avrupa’daki demokratları, Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına karşı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu çağrı yalnızca benim için değil — oy kullanma, konuşma ve temsil edilme hakkı tehdit altında olan her yurttaş içindir. Bu çağrı, demokrasinin susturulamayacağına inanan her belediye başkanı, gazeteci ve aktivist içindir. Avrupalı demokratları, kent liderlerini ve adalet savunucularını, bizimle birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum.

Brüksel’deki varlığınız güçlü bir mesaj verecek: Halkın iradesi susturulamaz ve demokrasi ile özgürlük bağları korkudan daha güçlüdür. Gösterelim ki vicdanın, adaletin ve barışın sesi hâlâ İstanbul’dan Brüksel’e, Avrupa’dan dünyaya yankılanıyor. Demokrasiye ve halka olan inancımla.”