Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’ndan Çankırı mitingine çağrı

İmamoğlu’ndan Çankırı mitingine çağrı

2.01.2026 20:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu’ndan Çankırı mitingine çağrı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankırı’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çankırı’da gerçekleşecek mitinge destek mesajı verdi. İmamoğlu, paylaşımında hukuksuzluklara karşı dayanışma vurgusu yaptı.

İmamoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor. 

Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle!”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Çankırı