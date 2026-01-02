İmamoğlu’ndan Çankırı mitingine çağrı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çankırı’da gerçekleşecek mitinge destek mesajı verdi. İmamoğlu, paylaşımında hukuksuzluklara karşı dayanışma vurgusu yaptı.

İmamoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yarın Çankırı, hukuksuzluğa karşı bir araya geliyor.

Ben de ekran başında çok kıymetli vatandaşlarımızla olacağım. Kalbim, ruhum sizlerle!”