İmamoğlu’ndan 'hukuk’ vurgulu mesaj: ‘On milyonlar için konuşuyorum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaştığı video mesajında hukuk ve yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hâlâ hukuk vardır demek isteyen on milyonlar için konuşuyorum.

Bu yargı tacizinden korkan, çekinen, kaygı duyan herkes için konuşuyorum.

Emin olun bütün muhalefet için konuşuyorum.”

Emin olun bütün muhalefet için konuşuyorum.