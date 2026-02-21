Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’ndan 'hukuk’ vurgulu mesaj: ‘On milyonlar için konuşuyorum’

İmamoğlu’ndan 'hukuk’ vurgulu mesaj: ‘On milyonlar için konuşuyorum’

21.02.2026 23:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu’ndan 'hukuk’ vurgulu mesaj: ‘On milyonlar için konuşuyorum’

Videolu mesaj paylaşan tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, “Yargı tacizinden korkan herkes için konuşuyorum” ifadelerini kullanarak hukuk ve demokrasi vurgusu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaştığı video mesajında hukuk ve yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hâlâ hukuk vardır demek isteyen on milyonlar için konuşuyorum. 

Bu yargı tacizinden korkan, çekinen, kaygı duyan herkes için konuşuyorum. 

Emin olun bütün muhalefet için konuşuyorum.”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu