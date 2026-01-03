İmamoğlu’nun da yer aldığı İBB davasında adil yargılanma mümkün mü?

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 402 sanıklı ve yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan İBB iddianamesi 11 Kasım’da kamuoyu ile paylaşıldı. Yaklaşık 8 ayda hazırlanan ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 günde kabul ederek dava açtığı iddianamede İmamoğlu’nun 142 eylemle ilgili toplamda 20 ayrı suçlamayla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİNİ DEĞİŞEN ÜYELERDEN OLUŞAN HEYET YAPTI

Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin üstünden 10 gün geçmesinin ardından, yani 5 Aralıkta İBB davasında yaptığı ilk tutukluluk değerlendirmesinde, 106 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ikinci bir heyet atanmıştı. Kararnamede mahkemenin birinci heyetindeki üye hakimler değişmişti. İlk tutukluluk değerlendirmesini, değişen üyelerden oluşan heyet yaptı.

İMAMOĞLU 12 AY SONRA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamenin kabul edilmesinin üzerinden geçen 17 günün ardından, yani 12 Aralık’ta tensip zaptı düzenledi ve duruşma takvimi belli oldu. Mahkeme, 106 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. 12 yıl 6 ay, yani 4 bin 600 gün sürmesi öngörülen duruşmaların ilki, 9 Mart 2026, saat 10.00’da görülecek. Duruşmaların Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görüleceği belirtildi. Duruşmalar sırasında öncelikle tutuklu sanıkların savunmalarının alınacağı kaydedildi.

SİLİVRİ’YE YENİ DURUŞMA SALONU

Cumhuriyet'in geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği "Silivri Cezaevi'ne yeni salon" kulisi resmiyet kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı. Buna göre 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

“KİMLİK TESPİTİ BİLE GÜNLER ALABİLİR”

Yüzlerce sanık ve on binlerce sayfadan oluşan dosyada nasıl yargılama yapılacağı ise şimdiden tartışma konusu. Dosyanın geldiği aşama itibarıyla, “İmamoğlu davasında adil yargılanma mümkün mü?” sorusu, bir dizi hukuki başlık üzerinden yeniden tartışılıyor. Cumhuriyet’e değerlendirme yapan hukukçular, ilk duruşmada yapılacak kimlik tespiti işleminin dahi günler alabileceğini belirtiliyor.

MUHTEMEL ÇAĞLAYAN - BÜYÜKÇEKMECE YETKİ SORUNU

Hukukçular, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkili mahkeme olarak kabul edildiğini vurguluyor. Buna karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan olayların bir kısmı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine, bir kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor. Beylikdüzü ilçesinde işlenen suçlar bakımından Büyükçekmece Adliyesi yetkili iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından İstanbul Adliyesi yetkili.

Hukukçular bu nedenle yetki bakımından sorun çıkabileceği, iddianamede yer alan olayların ayrılarak diğer yargı yetki alanlarındaki ağır ceza mahkemelerine gönderilebileceği ihtimalini değerlendiriyor. Uzmanlara göre, tüm isnatların tek bir mahkemenin yetkisi altında toplanması, yargılamanın en başında yetki bakımından hukuki belirsizlik yaratıyor. Bu durumun, sanığın “doğal hâkim” ilkesine uygun bir mahkeme önünde yargılanıp yargılanmadığı sorusunu gündeme getirdiği ifade ediliyor.

ONLARCA FARKLI HEYETİN İNCELEYECEĞİ DELİLLER İLE YARGILAMA SONUÇLANABİLECEK Mİ?

12,5 yıllık yargılama sürecinde, dosyaya bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir başkan iki üyeden oluşan heyetinin yıllar içerisinde değişmesi bekleniyor. Hukukçular, birçok tanığın dinleneceği yargılama sürecinde, tanığı ve sanıkları dinlememiş olan mahkeme heyetinin karar vermesinin adil yargılanma hakkı bakımından sorun yaratabilir nitelikte görüldüğünü vurguluyor.

YÜZLERCE KLASÖRLÜK DELİLLERE ERİŞİM HAKKININ SAĞLANMASI MÜMKÜN MÜ?

İBB iddianamesi 3 bin 739 sayfadan oluşuyor. Dosya ise toplamda 28 gigabyte… Avukatlara göre İmamoğlu ve diğer sanıkların dosyadaki delilleri incelemesi ve bunlara karşı savunma yapması için çok geniş bir zamana ihtiyaç olacak. Uzmanlar bunun delillere erişim bakımından ciddi hak ihlallerine yol açacağını ifade ediyor.

Dosyada yer alan delillerin 10 yılı aşan bir zaman dilimine yayılmasının ve çok sayıda klasörden oluşmasının, savunmanın delillere etkin biçimde erişmesini zorlaştırdığını aktaran avukatlar, süreç içinde dosyanın genişlemeye devam etmesinin, savunma açısından fiili bir dezavantaj yaratacağını söylüyor.

İDDİANAMENİN OKUNMASI DAHİ BİR AYI BULABİLİR

Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki usul gereğince, ilk duruşmada iddianamenin okunması gerekiyor. Bu durumda yaklaşık dört bin sayfalık iddianamenin okunmasının bir ayı bulabileceği belirtiliyor. Ardından sanıkların ifadelerine geçilerek yargılama süreci başlayacak.

HUKUKA AYKIRI DELİL İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ, YENİDEN YARGILAMA KONUSU OLABİLİR

Dosyada yer alan bazı delillerin elde ediliş biçimi de hukuki tartışma konusu. İmamoğlu’nun avukatları, birçok delilin usule aykırı toplandığını ileri sürüyor. Mahkemenin, İmamoğlu’nun ve avukatlarının delillere karşı yapacağı itirazları değerlendirmesi gerekecek. Uzmanlar, hukuka aykırı delillerin yargılamada dikkate alınıp alınmadığı ya da hangi ölçütlerle dışlandığı, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriyor.