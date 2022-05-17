İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu: İzmir ile işbirliğine hazırız
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Görüşmede kültür, sanat ve turizm alanlarında işbirliği olanakları görüşüldü. Kenan Poleo, Soyer’in elektrikli makam aracını gördüğünü ve çok beğendiğini de söyledi.
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Başkonsolos Kenan Poleo, İzmir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İngiltere ile İzmir arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Poleo, “Türkiye, bizim önemli yatırım ortağımız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kültür, sanat ve turizm alanlarında işbirliğine hazırız” dedi.
Başkan Tunç Soyer ise İzmir’in zengin tarihi mirasına değinerek deniz ve doğa turizmindeki yerine de dikkat çekti. Kenti görme imkanı bulamadığını söyleyen Poleo’ya Yarımada’yı gezme önerisinde bulunan Başkan Soyer, “Batı’nın doğusu, Doğu’nun batısındayız Bu nedenle sadece coğrafi olarak değil İzmir kültür açısından da çok zengin bir kent. Bir arada yaşama geleneği bizi zengin kılıyor” diye konuştu.
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Başkan Soyer’in elektrikli makam aracını gördüğünü, çok beğendiğini ve fotoğrafını çektiğini de ifade etti. Tunç Soyer de iklim krizine değinerek, çevre dostu ulaşımı benimsediklerini, doğa ile uyum içerisinde yaşamak için çözümler ürettiklerini anlattı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2