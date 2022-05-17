İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu: İzmir ile işbirliğine hazırız

17 Mayıs 2022 Salı, 15:53

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Başkonsolos Kenan Poleo, İzmir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İngiltere ile İzmir arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Poleo, “Türkiye, bizim önemli yatırım ortağımız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kültür, sanat ve turizm alanlarında işbirliğine hazırız” dedi.

Başkan Tunç Soyer ise İzmir’in zengin tarihi mirasına değinerek deniz ve doğa turizmindeki yerine de dikkat çekti. Kenti görme imkanı bulamadığını söyleyen Poleo’ya Yarımada’yı gezme önerisinde bulunan Başkan Soyer, “Batı’nın doğusu, Doğu’nun batısındayız Bu nedenle sadece coğrafi olarak değil İzmir kültür açısından da çok zengin bir kent. Bir arada yaşama geleneği bizi zengin kılıyor” diye konuştu.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Başkan Soyer’in elektrikli makam aracını gördüğünü, çok beğendiğini ve fotoğrafını çektiğini de ifade etti. Tunç Soyer de iklim krizine değinerek, çevre dostu ulaşımı benimsediklerini, doğa ile uyum içerisinde yaşamak için çözümler ürettiklerini anlattı.