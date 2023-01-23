İnşaat işçisine 'yüzde 2'lik baraj' darbesi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:06

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:15

AKP milletvekilleri tarafından TBMM’ye getirilen ve 28 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren yüzde 2 baraj şartı nedeniyle inşaat sektöründe çalışan işçilerin örgütlendiği sendikalar kapanma tehdidiyle karşı karşıya. Güvencesiz çalışmaya, hak kayıplarına ve iş kazalarından kaynaklı ölümlere karşı yıllardır mücadele eden 1 milyon 300 bin inşaat işçisi yakında üye olacak sendika bulamayacak.

Düzenleme nedeniyle bağımsız sendikaların kapısına kilit vurulacağını ve işçilerin haklarını arayamayacağını ifade eden İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, ayrıca söz konusu baraj uygulamasının patronlara özel çıkartıldığını ve inşaat ile yapı sektöründe çalışan geçici süreli işçinin sahipsiz kalacağını ifade etti.

“İŞÇİ ZATEN ÖRGÜTLENEMİYOR”

Emekçilerin hak mücadelesine engel teşkil eden düzenlemelerin kaldırılması ve sendikal baraj uygulamasına tamamen son verilmesini isteyen Kırlangıç, “İzmir’de bugüne kadar yaptığımız eylemlerle ve etkinlikler ile işçilerin sesi olup birçok önemli kazanım elde ettik. Ücret, sosyal haklar, yemek, konaklama gibi birçok konuda mücadele verdik, işçilerin sesi olduk. İnşaat işçilerini istihdam eden şirketlerin yaptıkları işkolu değişikliği nedeniyle işçi zaten örgütlenemiyor, sendikalı ve örgütlü işçi sayılarımız her geçen gün düşüyor. İşverenler şirketin hizmet sektörünü temizlik, turizm gösterip şantiyelerde çalışan işçinin hak kayıplarına yol açıyordu. Şimdi gelen bu düzenleme ile emekçilerin örgütlenmesi, toplu sözleşme imzalaması daha da zorlaşacak” diye konuştu.

“SERMAYE BİZİ DİKKATE ALMAYACAK”

“Baraj uygulaması nedeniyle bize ne yaptırım uygulayacakları da belli değil” diye devam eden İYİ-SEN başkanı, “Örgütlenmenin az olduğu ve sendikaların barajı geçmekte zorlandığı inşaat sektöründe bizim ve diğer sendikaların kapanması söz konusu. Bu gidişle yüzde 2 barajını tutturamayan tüm sendikaların kapısına kilit vurulacak, işçi ortada kalacak. Bugüne dek eylemlerle, grevlerle sesimizi duyuruyorduk. Tek bir üyemiz bile olsa işverene taleplerimizi sendika olarak ilettiğimizde dikkate alınıyorduk. Hukukun böyle çiğnendiği bir ülkede var olan sendikalar da hukuk yoluyla yok edilmek isteniyor. Bu işçiyi susturma, hak arama mücadelesine engel olma girişimidir. Bu düzenleme sendikasız işçi isteyen, şantiyelerde çalışanlara sendikadan istifa etmesi için baskı yapan patronlar için yapılmış bir hamledir. Şimdi bunu daha fazla kullanacaklar ve olan işçiye olacak. Sermaye kalkıp “Sen zaten baraj altındasın, kapanacaksın” diyecek ve sendikaları da dikkate almayacak" ifadelerini kullandı.