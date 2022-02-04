Tüketici Konfederasyonu, İnsani Su Hakkı'nın yeniden uygulanması için yargıya başvurdu

04 Şubat 2022 Cuma, 12:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2019 yılında İstanbul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpünü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz verilmesi doğrultusunda karar almış ve uygulamaya geçmişti. Ancak Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu’nda “İnsani Su Hakkı” uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

Tüketici Konfederasyonu tarafından Vergi Mahkemesi'ne, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı hakkında İnsani Su Hakkı olarak ücretsiz verilen su için abonelere KDV borcu yansıtılmasının iptali ve İnsani Su Hakkının yeniden uygulanması için yargıya başvurdu.

Konuya ilişkin, konfederasyonun başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

''ÜCRETSİZ VERİLEN SUYUN KDV'SİNİ ÖDÜYORUZ''

Tüketici Konfederasyonu'nun bu durumu yargıya taşıdığını belirten Ağaoğlu, on altı milyona yapılan bu haksızlığa sessiz kalamayacaklarını söyledi.

İSKİ'nin 15 Mayıs 2019 tarihinde aldığı kararla İstanbulluya verdiği her 2,5 metre küp suyun yarım metre küpünü, yani 5'te birini ücretsiz olarak sunduğunu ve gerekçesinin de insani su hakkı olduğunu aktaran Ağaoğlu, suyun temel gereksinim olduğuna dikkat çekti.

Yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını belirten Ağaoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Dolayısıyla bununla ilgili sayıştayın yaptığı denetimde 'Geçmişe dönük bunları niye fatura etmedin, neden İstanbul'a 2,5 metre küp suyun yarım metresini ücretsiz verdin?' diyince, Gelir İdaresi Başkanlığı da 'Bu yarım metre küp suyun katma değer vergisini tahsil edecektim, beni bundan mahrum bıraktın' diyince, İSKİ bunu yargıya taşımak yerine, bize yansıtmaya başladı. Yani geçmişe dönük, biz, bize ücretsiz verilen suyun KDV'sini ödüyoruz. Bu da faturalarımıza yansıyor. Bu kabul edilemez. Aslında hiç vergi olmaması lazım. Şimdi geçmişe dönük KDV yansıtılıyor''

Kamera: İsmail Bayraktar