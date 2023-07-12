İntihar eden Maseratili polisin eşi: 'Bu adamı elbirliği ile intihara sürükleyenler...'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:37

Trafikte tartıştığı avukatın ayağını kırmasıyla gündeme gelen ve Maserati marka lüks aracı bulunan narkotik polisi Hüseyin Tayfun Üçgül, dün akşam saatlerinde intihar etti.

Üçgül eşi Özlem Üçgül, eşinin intiharının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"NASIL BİTİRDİNİZ DAĞ GİBİ ADAMI"

Özlem Üçgül, şunları kaydetti:

"Bu adamı elbirliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum, hâlâ asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu; hazmedemedi atılan iftiraları. Benim çocuklarım babasız kaldı, sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim soracak hesabını. Ne geçti eline avukat; vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı. Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi."

"EŞİ ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA SİLAH PATLAMIŞ" İDDİASI

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün başından silahlı vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yanında olduğu öğrenilen eşi Özlem Üçgül'ün de ifadesinin alınacağı öne sürüldü.

İddiaya göre; Üçgül'ün yanında eşi Özlem Üçgül de bulunuyordu, aralarında çıkan tartışmadan sonra Üçgül, eşi araçtan iner inmez silahla kendini vurdu.

Ayrıca, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ellerinde barut izi tespit edildiği de bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Polis Hüseyin Tayfun Üçgül, trafikte tartışma yaşadığı avukat Fatih Uzun'u darp etmiş ve bacağını iki yerden kırmıştı.

Darp olayının ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kullandığı 8,5 milyon TL değerindeki Maserati marka otomobil gündem olmuş, Üçgül'ün açığa alındığı belirtilmişti.

Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Üçgül’ün eşi Özlem Üçgül, servetlerinin kaynağı olarak sattığı zayıflama çaylarını göstermişti.

Hüseyin Tayfun Üçgül, dün Muğla’nın Dalyan ilçesinde araç içinde ölü olarak bulunmuştu.