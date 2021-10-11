Irak'ta gerçekleşen seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu seçimi kazandı
Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre, Mecliste 73 sandalye ile Sadr Grubu birinci parti olarak seçimi kazandı.
Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.
38 SANDALYEYLE TAKADDUM PARTİSİ İKİNCİ
Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı. Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.
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