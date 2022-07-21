Irak'taki Türk misyonları şiddetli protestoların hedefinde
Başta Bağdat'taki eski elçilik ve yeni kültür merkezi binası olmak üzere Irak'ın pek çok bölgesindeki Türk misyonları Iraklı gruplar tarafından hedef alındı.
Iraklı protestocular, Türkiye'nin sınıra 15 km. mesafedeki, Zaho'ya bağlı Batifa bölgesinde gerçekleştirdiği ve sivil kayıplarıyla sonuçlandığını iddia ettikleri topçu saldırısını kınamak için Irak'ın pek çok noktasındaki Türk temsilciliklerinin önünde şiddetli protesto gösterileri düzenledi.
Saldırıda 8 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı (bazı kaynaklara göre 9 ölü 23 yaralı) iddia edildi. Türkiye ise olayı doğrulamakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) saldırısı sonucunda gerçekleştiği iddiasını yalanladı.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır'' ifadelerine yer verildi.
ŞİDDET EYLEMLERİ
Bağdat'taki Türk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen ve Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olduğu söylenen bir grup göstericinin elçiliğe saldırdığı, Türk bayrağını indirip yaktığı gelen bilgiler arasında.
The Turkish flag was pulled down from the Turkish Embassy in Baghdad, and protestors set fire to it in response to Erdogan’s war crimes against Iraq. pic.twitter.com/9tghCDtRlR— ??? ???? ????????? | HST ???? (@Twelver313) July 20, 2022
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