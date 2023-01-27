İş aramak için gittiği bölgede önce darp ardından gasbedildi
Elazığ’da 27 yaşındaki epilepsi hastası, iş aramak için gittiği bölgede bir grubun saldırısına uğradı. Zanlılar darbettikleri gencin cebindeki telefon ve parasını da aldı.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iş aramak için bölgeye giden 27 yaşındaki sara hastası Feti Ahmet Özçelik’in önü bir grup tarafından kesildi. Grup tarafından dövülen talihsiz gencin cep telefonu ve cebindeki paraları da gasbedildi.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından darbe alan Özçelik, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
"6 YERDE DİKİŞ VAR"
Feti Ahmet Özçelik, ''3-4 kişilerdi, bana burada ne aradığımı sordular. Ben de iş aradığımı söyledim. Hangi mahallede oturduğumu sordular. Yenimahalle’de olduğumu söyledim. Hemen ardından beni dövmeye başladılar. Kafama vurdular, 6 yerde dikiş var. Polisleri görünce kaçtılar’’ dedi.
Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
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