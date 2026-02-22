İş insanı Acar için verilen kısıtlılık kararı, yeni hâkimle birlikte skandallar zincirine dönüşüyor: Kâtibini vasi atadı

Son yıllarda varlıklı iş insanlarına vasi atama davalarında yaşanan skandal kararlar bitmek bilmiyor. İş insanları İnan Kıraç ve Deniz Durmay’ın vasilik kararları büyük skandal olarak basında yer almış ve bundan daha skandal vasilik kararı olamaz denmişti. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi ve iş insanı Abdullah Acar’ın vasi davası öncekileri bile gölgede bıraktı. Skandallar silsilesi diyebileceğimiz Acar’ın vasi davasını anlamak için en başa dönmek gerekiyor.

Faktoring, turizm ve inşaat şirketleri bulunan Abdullah Acar’ın 32 yaş küçük asistanı Derya Gümüş ile evliliği o günlerde basında hayli tartışılmış ve çocukları babalarının Alzheimer hastası olduğunu öne sürerek bu evliliğin iptali davası açmışlardı. Beykoz 1.sulh Hukuk Mahkemesi 2015 yılında Abdullah Acar hakkında kısıtlılık kararı verir. Acar’ın çocukları o tarihte babalarının Derya Gümüş ile yaptığı evliliğine karşı iptal ve nafaka davalarının sürmesi, bu durumda usulen de olsa menfaat çatışması bulunmasından dolayı vasi olmazlar. Amcaları Ali Mesut Acar’a vasi olması teklifinde bulunurlar. Amca Ali Mesut Acar da bu görevi bilabedel kabul eder. Mahkeme Ali Mesut Acar dışında avukat Cafer Fırat ile Hasan Acar’ı vasi olarak tayin eder.

HUKUK TARİHİNDE İLK!

Aradan beş yıl geçmiş ve kararı veren mahkeme heyeti değişmiştir. Göreve yeni gelen hâkim B.Ç.’nin ilk el attığı dosyalardan biri Abdullah Acar’ın dosyası oluyor. O günden bugüne bu dosya hakkında sürekli yeni kararlar verilmeye başlanır. Hâkim Ç.’nin, Acar dosyası ile ilgili ilk verdiği karar, üç vasiden ikisini değiştirmek oluyor. Vasilerden kısıtlı Abdullah Acar’ın kardeşi Ali Mesut Acar beş yıl boyunca hiç şikâyetçi olmadığı diğer iki vasiden şikâyet ederek vasilik görevini yapmakta zorlandığını, diğer vasilerin değiştirilmesini ve özellikle de mahkeme personelinden birisinin vasi olarak tayinini istiyor. Bir vasinin hâkime kimleri vasi olarak ataması gerektiği konusunda öneride bulunduğuna hukuk tarihinde ilk kez tanık olunuyor. Mahkeme personelinden birinin atanmasını istemesi de hayli ilginç. Aklına böyle bir fikir nereden gelmiş, enteresan.

Mahkeme heyeti de Acar’ın kardeşi vasi Ali Mesut Acar’ın bu dilekçesini yerinde görüyor ve vasi heyetini değiştiriyor. Ancak “Vasilik yapmakta zorlanıyorum” dediği halde yeniden Ali Mesut Acar’ı vasi tayin ediyor. Yetmiyor, yine kardeş Acar’ın, “mahkeme personelinden biri vasi olarak atansın” önerisini de geri çevirmeyerek mahkeme kâtibi Ayhan Aydın’ı vasi olarak atıyor. Vasi olarak atanan mahkeme kâtibi Ayhan Aydın’ın tam gün adliyede çalışan personel olarak vasilik görevini hangi arada yapacağı soru işareti.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Hakkında kısıtlılık kararı bulunan Abdullah Acar’ın vasilerinin değiştirilmesi yasal mirasçıları olan çocuklarına tebliğ edilmiyor. Olayı görevden alınan vasi avukat Cafer Fırat’tan öğreniyorlar. Avukatlarına konuyu araştırmasını söylüyorlar. Ancak avukatları Özlen Taneri, UYAP’ta dosyaya erişemiyor. Zira hâkim B.Ç.’nin talimatıyla çocuklarının taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle UYAP üzerinden avukatlarının vekil kaydının silindiğini öğreniyorlar. Avukatın mahkeme kalemine yaptığı başvuru ve yazılı taleplerine rağmen erişim engeli kaldırılmadığı gibi dosyadan fotokopi almasına bile izin verilmiyor. Acar’ın çocukları avukatları aracılığıyla mahkemenin UYAP sistemine erişim engelinin kaldırılması, usulsüz şekilde atanan vasiler mahkeme kâtibi Aydın ile amcaları Acar’ın vasiliklerinin kaldırılması ve yerlerine kısıtlının yasal mirasçıları olarak kendilerinin bilabedel vasi tayin talebinde bulunuyorlar. Ama mahkeme Acar’ın şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olan oğlu Hüseyin Cemal Acar’la yönetim kurulu üyeleri olan kardeşlerini vasiliğe yeterli görmemiş olacak ki bu talebi reddediyor.

Mirasçılar pes etmiyor bu kez denetim mahkemesi olan Beykoz 4. Asliye Mahkemesi’ne başvuruyorlar. Denetim mahkemesi amca Acar ile mahkeme kâtibi Aydın’ın vasiliklerinin kaldırılması ve kararın tebliğinin ilgili mahkemesince yapılmasına ve vasiliğe ilişkin yeni bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iade kararı veriyor. Denetim mahkemesinin kararı da uygulanmıyor ve vasilikleri üst mahkeme tarafından kaldırılan kâtip Ayhan A ydın ile Ali Mesut Acar’ın vasilik görevinin devamına karar veriyor.

Skandal kararların ancak yarısına gelebildik. Diğer kısmına yarın devam edeceğiz.

BİR GÜNDE ÜCRET UÇUYOR

Daha göreve başlamadan vasiler Ali Mesut Acar ile mahkeme kâtibi Ayhan Aydın mahkemeye ortak bir dilekçe vererek kısıtlının bakımı için yoğun emek ve mesai harcadıkları, o nedenle ücretlerinin artması talebinde bulunuyor. Sadece bir günlük mesaide nasıl bir emek, yoğun çaba sarf etmişler diye düşünmeden edemiyor insan. Yeni atanan vasilerin ücretlerine zam yapan mahkeme Ali Mesut Acar’ın ücretini 37 bin 927 TL’den 250 bin TL’ye çıkarıyor. Diğer vasi kâtip Ayhan Aydın’ın ücretini önce 50 bin liraya sonra 100 bin liraya çıkarıyor.