İskenderun'dan yardım çığlığı: 'Kurtarma ekibi yok'
Bir yurttaşın Cumhuriyet İhbar Hattı'na ilettiği bilgiye göre, İskenderun Pac Meydanı Sertkol Apartmanı'nında enkaz altında kalan yurttaşlara ulaşılamıyor.
Kahramnmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkım etkisi yarattı.
'YARDIMA GELEN YOK'
O illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yurttaş Cumhuriyet İhbar Hatları'na ulararak, İskenderun Pac Meydanı, İş Bankası yanındaki Sertkol Apartmanı'nda yakınlarının enkaz altında kaldığını, yardıma gelen olmadığını ve kurtarma ekibi olmadığını belirtti.
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