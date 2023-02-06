İskenderun'dan yardım çığlığı: 'Kurtarma ekibi yok'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:33

Kahramnmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkım etkisi yarattı.

'YARDIMA GELEN YOK'

O illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yurttaş Cumhuriyet İhbar Hatları'na ulararak, İskenderun Pac Meydanı, İş Bankası yanındaki Sertkol Apartmanı'nda yakınlarının enkaz altında kaldığını, yardıma gelen olmadığını ve kurtarma ekibi olmadığını belirtti.