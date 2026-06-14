İSKİ açıkladı: 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 14 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

14 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin her gün düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 14 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 68,27 seviyesine gerilemiş durumda.

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLARI HANGİLERİ?

Güncel ölçümlere göre en yüksek doluluk oranına sahip tesisimiz yüzde 94,17 ile Anadolu Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'dır. En düşük su seviyesine sahip olan barajımız ise yüzde 25,02'lik kritik oranla Istrancalar Barajı olarak kayıtlara geçmiştir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 94,17

Elmalı Barajı: Yüzde 93,54

Darlık Barajı: Yüzde 87,06

Alibey Barajı: Yüzde 63,68

Terkos Barajı: Yüzde 56,81

Kazandere Barajı: Yüzde 50,94

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 50,39

Pabuçdere Barajı: Yüzde 47,28

Sazlıdere Barajı: Yüzde 41,21

Istrancalar Barajı: Yüzde 25,02