İSKİ açıkladı: 2 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 2 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 18.06 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 2 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 14,88
Darlık Barajı % 28,02
Elmalı Barajı % 49,79
Terkos Barajı % 20,47
Alibey Barajı % 10,95
Büyükçekmece Barajı % 19,73
Sazlıdere Barajı % 17,83
Istrancalar Barajı % 27,19
Kazandere Barajı % 3,09
Pabuçdere Barajı % 2,91