İSKİ açıkladı: 3 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 3 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
3 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 3 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,38 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 3 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %15,13
Darlık Barajı: %27,99
Elmalı Barajı: %49,32
Terkos Barajı: %20,59
Alibey Barajı: %11,04
Büyükçekmece Barajı: %19,88
Sazlıdere Barajı: %17,98
Istrancalar Barajı: %26,16
Kazandere Barajı: %2,79
Pabuçdere Barajı: %2,88