İSKİ açıkladı: 3 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 3 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

3 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 3 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,38 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 3 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %15,13

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %20,59

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %19,88

Sazlıdere Barajı: %17,98

Istrancalar Barajı: %26,16

Kazandere Barajı: %2,79

Pabuçdere Barajı: %2,88