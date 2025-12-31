İSKİ açıkladı: 31 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. İstanbul’da İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranları yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Peki 31 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

31 ARALIK 2025 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

31 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,54 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 20.02

Darlık Barajı 28,46

Elmalı Barajı 57,66

Terkos Barajı 17,39

Alibey Barajı 12,32

Büyükçekmece Barajı 16,27

Sazlıdere Barajı 13,91

Istrancalar Barajı 42,52

Kazandere Barajı 4,63

Pabuçdere Barajı 4