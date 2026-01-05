İSKİ açıkladı: 5 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 18 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. Peki, kar yağışı sonrası 5 Ocak 2026 İstanbul barajlarında son durum ne?

5 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

5 Ocak Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,94 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 22,21

Darlık Barajı 29,72

Elmalı Barajı 59,01

Terkos Barajı 16,55

Alibey Barajı 12,5

Büyükçekmece Barajı 15,83

Sazlıdere Barajı 13,39

Istrancalar Barajı 34,53

Kazandere Barajı 4,46

Pabuçdere Barajı 4,75