İSKİ'den altyapıya ‘sabotaj’ açıklaması: İstanbullulara çağrı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, Pendik İlçesi Güllübağlar Mahallesi’nde meydana gelen kanal tıkanıklığı ihbarına müdahale etti. Bölgeye sevk edilen İSKİ, bu sırada altyapı sistemine yönelik kasıtlı bir müdahaleyle karşılaştı.

BÜYÜK TAŞLARLA DOLDURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İSKİ tarafından hat üzerinde gerçekleştirilen incelemede ana kanal bacasının (rögar) büyük boyutlu taşlarla doldurulduğunu tespit edildi.

İSKİ'DEN ANINDA MÜDAHALE

Hattın işleyişini tamamen durduracak ve çevre sağlığını tehdit edecek boyuttaki tıkanıklık, ekiplerin çalışmasıyla giderildi ve atık su akışı yeniden normale döndürüldü.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ ŞAFAK BAŞA’DAN ALTYAPI UYARISI

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, ekiplerin çalışması sırasında karşılaşılan manzarayı sosyal medya hesabından paylaşarak uyarıda bulundu. Başa paylaşımında, "Pendik İlçesi Güllübağlar Mahallesi Taşocağı Sokakta kanal tıkanmasına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara. Muayene bacamız büyük taşlarla doldurulmuş. Üzülmemek imkansız. Altyapı tesislerini korumak hepimizin görevi. Bu tür kötü niyetli müdahaleleri lütfen ihbar edelim" ifadelerini kullandı.

İBB VE İSKİ’DEN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İBB ve İSKİ, İstanbullulara çağrıda bulunarak, altyapı güvenliğini ve kamu hizmetinin kesintisizliğini tehdit eden benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların "ALO 185 İSKİ Çağrı Merkezi" veya "153 İBB Çözüm Merkezi" üzerinden ihbarda bulunmaları gerektiğini vurguladı.