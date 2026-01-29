Okullara TYP (yeni adıyla İUP) kapsamında temizlik görevlisi alımı 2026 yılı için hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP (İUP) temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.

TYP (İUP) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar e-Şube ekranında; TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il ve ilçe bilgilerini girerek ilanları arayabiliyor. Dileyenler yalnızca “uygulama alanı” seçimiyle de güncel duyurulara ulaşabiliyor.

Başvuru yapabilmek için İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yapılması gerekiyor. Sistemde kaydı olmayan adaylar, önce üyelik adımlarını tamamlayarak portala kayıt olmak zorunda.

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarıyla birlikte yerleştirilen adaylar, ilgili kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.