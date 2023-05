Islak imzalı oylarla YSK’ya itiraz eden TİP’ten açıklama: İrfan Değirmenci’nin oyları MHP’ye yazıldı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 18:48

Güncelleme: 17.05.2023 - 18:48

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamaya kalmasıyla beraber 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin muhalefetin pek çok sandıkta Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunmasıyla milletvekili sonuçlarında değişiklikler yaşandı. Ancak Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İzmir İlçe Seçim Kurullarına ıslak imzalı tutanaklar ile yaptığı itirazlar “delilsiz/gerekçesiz” olduğu iddiasıyla reddedildi. Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan TİP İzmir Hukuk Sorumlusu Av. Aytekin Aktaş, yapılan hukuksuzluğa dikkat çekti.

“YSK’NIN İTİRAZIMIZI KABUL ETMEMESİ HUKUKA AYKIRI”

İmzalı tutanakların delil olarak kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğunun altını çizen Aktaş, sözlerine şöyle başladı:

“Elimizdeki tutanakların birçoğu ıslak imzalı tutanak. Ulaşamadığımız bazı ilçelerde Oy ve Ötesi'nin verilerinden, başka partilerin verilerinden topladığımız erişime açık dijital tutanakları, tutanak fotoğraflarını da veri olarak kullandık. Hoş, hiç tutanak olmasa dahi, sadece sandık numarası belirtmek dahi, somut bir delil niteliğinde, çünkü hangi sandıkta neye itiraz ettiğimiz açık bir şekilde ortada. Tüm bu veriler YSK’nin elinde var, çünkü YSK de tutanakları topluyor, biz itirazı yaptığımızda YSK itirazımızın akıbetini araştırmakla mükellef. YSK’nin ‘yetersiz delil’ sunulduğu gerekçesiyle itirazımızı kabul etmemesi başlı başına hukuka aykırı.”

“HER İLÇEDE FARKLI HUKUKSUZLUKLA KARŞILAŞIYORUZ”

Her ilçede farklı bir hukuksuzlukla karşılaştıklarını açıklayan Aktaş, “Biz toplam 14 ilçede itirazda bulunduk. Sadece 2.bölgede 11 ilçede ıslak imzalı tutanaklarla başvurduk, bir kısmında, mesela Dikili’de ıslak imzalı tutanaklarımızı almadı. Sonra ‘deliliniz yok’ dedi. İlçe seçim kurulu, ıslak imzalı tutanaklarımızı kabul etmedi. Bayraklı ilçe seçim kurulunda ıslak imzalı tutanaklarımız verildi ama son itiraz süresi saat 15.00 olarak kabul edildi. Islak imzalı tutanaklarımızın kabul saatine 16 yazılmış. Biz sabahın erken saatlerinde teslim etmemize rağmen ıslak imzalı tutanaklarımız sanki saatinden sonra verilmiş gibi ‘farklı saatte teslim alındı’ diye ibareler tutuluyor. Aklınıza gelmeyecek şekilde pek çok hukuksuzlukla karşılaşıyoruz. Her ilçede farklı bir hukuka aykırılıkla karşılaşıyoruz. Çok somut gerekçeler olmasına rağmen gerekçesiz olduğu iddiasıyla itirazlarımız reddediliyor. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok” ifadelerini kullandı.

“YSK SİSTEMİNE GİRİLİRKEN OYLAR MHP’YE YAZILMIŞ”

Muhalefet partilerinin pek çok yerde oylarının MHP’ye kaydırıldığını öne süren Aytaş, adayları olan İrfan Değirmenci’nin nasıl kaybettiğini şu sözlerle anlattı:

“İttifak ortağımız YSP de oyların takipçisi bütün seçim bölgelerinde gerekli itirazları yapıyorlar, haberleşme halindeyiz. Özellikle YSP’nin oylarının yoğun olduğu doğu illerinde YSP’nin oylarının MHP’ye kaydırıldığı görülmekte. Biz de şu an İzmir’de milletvekili adayımız olan İrfan Değirmenci’yi MHP’ye kaptırmış görünüyoruz. YSK sistemine girilirken bu oylar nasıl olmuşsa sihirli bir elle MHP’ye yazılmış ve biz İzmir’de bin dolaylarında oyla MHP’ye vekil kaptırmış durumundayız. YSK’ye girilen çok ciddi yanlışlık var. Mesela Menemen’de Aliağa’da ıslak imzalı tutanaklara rağmen YSP oyları MHP olarak girdi. Kabul edilecek gibi değil, bu onlarca yüzlerce sandıkta benzer usulsüzlükler var. Muhalefet partilerinden iktidar partilerine yazılıyor. Vatandaşın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Seçim gecesini hepimiz takip ettik, oyların sayımının durduğunu, verilerin birbirinden farklı olduğunu, sadece iki kaynaktan haber aldık ve bu iki kaynak birbirini beslediği, CHP’nin sisteminde aksama yaşadığını gördük. Hukuken olması gereken: tüm bu haklı itirazların, usule uygun, kanuna uygunşekilde yerine getirilmesi, bu oyların oyu alan partilere iade edilmesi.”

“HALKIN İRADESİNE BERABER SAHİP ÇIKALIM”

Aktaş, muhalefet partilerine beraber hareket etme çağrısında bulunarak “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yapılması gereken ne varsa ilk turda not aldığımız eksiklikler, hatalar, yanılgılar ne varsa tüm notları alalım, bütün verileri birbirimize paylaşalım, her sandıkta müşahitimizi belirleyelim, sandıklara beraber sahip çıkalım. Partimizin kapısı tüm bileşenlere, telefonlarımız herkese açık. Her türlü dayanışmaya halkın iradesine sahip çıkmak adına talibiz. Bizim partimizin oluşturduğu ayrı bir takip sistemi var. Bu verilerimizi talep eden tüm partilerle de paylaşırız” dedi.