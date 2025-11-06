İstanbul Arnavutköy'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina tahliye edildi!

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın istinat duvarı yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı.

İki bina arasında bulunan noktaya düşen beton parçaları binalara zarar verdi. Diğer yandan 2 binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Yatıyorduk gece 05.00 sıralarıydı. Çok korktum. Eşime ne oluyor diye sordum. Arkadaki binamızın duvarı yıkılmış. Alt katta hasar var arkadaşın evinin camları kırılmış. Şu anda da polisler 'Evi tahliye edin' dediler. Otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi aldık çıktık. Deprem oluyor sandık korkulmayacak gibi değildi hissettik" diye konuştu.