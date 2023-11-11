İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehri korumak için eylem planını açıkladı: Doğal alanlar tehlikede

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Hazırlanan raporda 10 yılda 26 milyon ağacın kesiminden bile daha fazla alanı tahrip edilen İstanbul’un yeşil ve doğal alanlarının nasıl korunması gerektiğine dair planlar belirlendi. Öncelikli eylem alanları olarak AKP iktidarının rant uğruna yok ettiği bölgeler ele alındı. Bu bölgeler Kanal İstanbul tehdidi altındaki Sazlıdere Havzası, İstanbul Havaalanı ve Kuzey Marmara Otoyolu etkisiyle yapılaşma baskısı altında kalan Terkos Havzası, madencilik faaliyetleri tahribi altındaki Ömerli Havzası, Belgrad Ormanı, Kuzey Ormanları ve kırsal alanları olarak belirlendi.

AMAÇ KIRSAL KALKINMA

İBB bu kapsamda 66 eylem planı ve 50 proje belirledi. Doğal alanlardaki kaynakları ve biyoçeşitliliği korumak, kırsal kalkınmayı sağlamak, İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarını iyileştirmek, tahrip edilmiş alanları rehabilite etmek modeli oluşturuldu.

Rapora göre belirlenen eylem ve projelerin hayata geçirilmemesi durumunda ise İstanbul’un 2050’deki senaryosu da ortaya çıkarıldı. Senaryoda son 10 yılda 87 bin 445 hektar doğal ve kırsal alan tahrip edilen İstanbul, 2050’de tüm doğal alanlarını kaybedeceği belirtildi. Senaryoya göre, rant projeleriyle İstanbul büyük bir yıkıma sürüklenecek. Orman alanları yüzde 12.2, tarım alanları yüzde 4.8, su yüzeyleri de 3.7’ye kadar düşecek. Belirlenen eylem planlarıyla birlikte İstanbul’un iyileştirilmesi durumunda ise orman alanları yüzde 24.3, tarım alanları yüzde 24.3, su yüzeylerinin ise yüzde 2.22 olarak belirlendiği iyi bir senaryo ortaya çıkarıldı.

‘MEGA’ PROJELER 50 BİN HEKTARA MAL OLDU



Rapor hazırlanırken Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’yle de işbirliği yapıldı. Rapora dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Alipaça, “Raporun genelinden çıkarılan ve önemli alanlar olarak belirlenen bölgeler Kuzey Ormanları’nın bütününü oluşturuyor. İstanbul’un doğal alanlarında tahrip söz konusu. Sadece derneğimizin hazırladığı 50 tahrip başlığı var. Bunların bağlı olarak yüzlerce proje gerçekleştiriliyor. Kuzey Ormanları’nın ekosisteme faydasının kısa sürede yok olma tehlikesi var. Yüzlerce yıldır korunana ekosistem 20 yılda yok olma tehlikesi altına girdi. Mega projelerin yanı sıra kuzeye doğru büyüyen inşaatlar, kırsalların kente dönmesi ve madenclik faaliyetleri bunların başında geliyor. 20 yılda 250 bin hektar olan orman alanının 50 bin hektarı mega projeler ve maden için yok edildiğini tespit ettik” dedi.

