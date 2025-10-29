İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabı açtı: Sadece 6 hesabı takip etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabı açtığını duyurmuştu.

Başsavcılık, ilk paylaşımını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN İLK PAYLAŞIM

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Başsavcılığın sadece 6 hesabı takip etmesi de dikkat çekti. Hesaptan takip edilen kişi ve kurumlar şu şekilde: