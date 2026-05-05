İstanbul'da AVM'de çanta çalmıştı... 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydı çıktı

5.05.2026 10:12:00
DHA
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A.’nın, bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde cep telefonu, 1400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyet'e götürülen D.T.’nin 'hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstinye’deki alışveriş merkezinde dün saat 19.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melike A. (35), çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, 1400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T. (10), çaldığı eşyalarla yakalandı.

Emniyet'e götürülen D.T.’nin 'hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

