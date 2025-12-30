İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı… İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Okullar tatil olacak mı?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 23:39:00
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.

Kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü.

Kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı.

Konuya ilişkin A Haber'e açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizde takip ediyoruz" dedi.

İlgili Konular: #İstanbul #kar yağışı #Davut Gül