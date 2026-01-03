İstanbul'da lodos etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hafta sonu için kent genelinde lodos uyarısında bulundu. AKOM'un uyarasında hafta sonu lodosun 50 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri de iptal edildi. Beşiktaş sahilinde dev dalgalar kıyıyı dövdü. Bazı vatandaşlar da sahilde o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yenikapı Sahili'nde ise yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.