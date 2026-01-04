İstanbul'da şiddetli lodos: Metrobüs şoförü motosikletlilere siper oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.



Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüs şoförü yetişti.



Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine adeta siper oldu. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı. Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.