İstanbul'da susuzluk tehlikesi kapıda! İSKİ Genel Müdürü 'tüketimi azaltma' çağrısı yaptı

İstanbul'da kasım ayının büyük oranda yağışsız geçmesi barajlardaki doluluk oranların her gün biraz daha düşürüyor. Doluluk oranlarının yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yurttaşları su tüketimi için uyardı.

Su tüketiminin artarak devam ettiğini belirten Başa şu ifadeleri kullandı:

"Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor. İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli"

Şafak Başa sözlerini "Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" çağrısıyla sonlandırdı.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'ye indi. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27.49 olarak ölçülmüştü.