İstanbul'daki cinayette yeni gelişme... Husumetlisini silahla vurarak öldürmüştü: O şüpheli yakalandı

Mehmet Akif Mahallesi'nde 30 Mart saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda Recep Kalbişen, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, cinayeti Ali K.'nın (29) işlediğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Ali K., gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda cinayette kullandığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca ile mermiler ele geçirildi.

'YANLIŞLIKLA VURDUM' DEDİ, HUSUMET TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K., olayın kaza olduğunu iddia ederek, kavgayı ayırmaya çalışırken Recep Kalbişen'i vurduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Kalbişen'in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığı ve ifadesinde silahı Ali K.'nın oğlundan aldığını belirttiği ortaya çıktı.

Bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.