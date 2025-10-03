İstanbul'daki DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.