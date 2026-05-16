İstanbul Emniyeti'nde kritik atamalar: Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çok sayıda kritik atama gerçekleştirildi.

T24'te yer alan habere göre atama kararları kapsamında birçok ilçenin emniyet müdürü de değişti.

Televizyoncu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Valiliğin onayladığı listeye göre üst yönetimde de yenilikler yapıldı. Hasan Demirbağ ve Serkan Gömce, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanırken; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Güvenlik, Güven Timleri ve Bölge Trafik Denetleme şubelerinin müdürleri de yenilendi.

NE OLMUŞTU?

Şinasi Yüzbaşıoğlu 7 Temmuz 2025’te Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.