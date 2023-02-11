İstanbul Emniyeti'nden Hatay'a polis takviyesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay'a güvenlik tedbirleri için 35 araçla 70 personel gönderdiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:53
İstanbul Emniyeti'nden Hatay'a polis takviyesi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında bölgede güvenlik zafiyeti devam ediyor.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay'a güvenlik tedbirleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ekipler gönderildi.

70 PERSONEL YOLA ÇIKTI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden toplanan 35 polis aracıyla 70 personel tam teçhizatlı olarak yola çıktı.


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