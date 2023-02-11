İstanbul Emniyeti'nden Hatay'a polis takviyesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay'a güvenlik tedbirleri için 35 araçla 70 personel gönderdiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan
deprem felaketi sonrasında bölgede güvenlik zafiyeti devam ediyor.
Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay'a güvenlik
tedbirleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ekipler
gönderildi.
70 PERSONEL YOLA ÇIKTI
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden toplanan 35 polis aracıyla 70 personel tam teçhizatlı olarak yola çıktı.
Emniyet emniyet genel müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü hatay 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı