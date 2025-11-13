Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Fatih'te komşu dehşeti: Önce darbetti, sonra pencereden aşağı attı!

13.11.2025 10:34:00
İHA
İstanbul Fatih’te dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darbetti, daha sonra ise binanın camından attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kumkapı’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.

Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

