İstanbul Fatih'te komşu dehşeti: Önce darbetti, sonra pencereden aşağı attı!

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kumkapı’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.

Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.