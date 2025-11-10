İstanbul Havalimanı'nda 09.05'te Ata'ya saygı töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yıldönümünde İstanbul Havalimanı'nda töreni düzenlendi.

Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne Türk bayrağı ile Atatürk portresi asıldı.

Tören öncesinde Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği alanda toplandı. Havalimanı çalışanları ve yolcular saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yabancı yolculardan bazıları da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.