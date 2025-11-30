İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 'CHP emin adımlarla iktidara gidiyor'

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda üçüncü gününde devam ediyor. Basın mensuplarına kurultayı değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP Türkiye'nin yerel seçimlerde birinci partisi, şimdi emin adımlarla iktidara gidiyoruz. Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor" ifadelerini kullandı.

"BU KURULTAY BİR SONUÇ DEĞİL, YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Tarihi bir kurultay gerçekleştirildiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Kurultayın birinci gününde parti programını oy birliğiyle kabul ettik. İkinci gününde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, rekor bir oyla tekrar seçildi 1333 oy ile. Bir rekor da 2 yıl içerisinde dört kez genel başkan seçilmesidir. 38'inci Olağan Kurultay, birinci olağanüstü, ikinci olağanüstü, dördüncüsü de gerçekleştirdiğimiz 39'uncu Olağan Kurultay. Bugün de partimizin parti organlarını seçiyoruz. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini seçiyoruz ve kurultayımızı tamamlamış olacağız. Coşkulu bir kurultay. Farkındaysanız dün Genel Başkanımızın konuşması çok coşkuluydu. Salon tıklım tıklım doluydu. Bugün yine salon tıklım tıklım dolu. Orada bir slogan var biliyorsunuz; 'Şimdi iktidar zamanı' diye. Bu yönüyle bu kurultay bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıç. Neyin başlangıcı? CHP Türkiye'nin yerel seçimlerde birinci partisi, şimdi emin adımlarla iktidara gidiyoruz. Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay."